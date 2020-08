Non si fermano i controlli delle forze dell'ordine, e nella fattispecie dei carabinieri, per far rispettare le vigenti normative anti-covid decise dal Governo. A Fondi nelle prime ore della notte scorsa, è stato chiuso un locale a causa del mancato rispetto proprio di tali normative. I carabinieri, infatti, a conclusione di un'attività di controllo dell'esercizio pubblico, ha constatato che il titolare stava somministrando bevande alcoliche e analcoliche senza utilizzare i previsti dispositivi di protezione individuale e gli avventori stavano sostando senza rispettare le prescrizioni sul distanziamento sociale. I militari hanno contestato al proprietario la violazione delle previste normativa in materia epidemiologia da covid 19. L'attività, peraltro, è risultata anche priva delle necessarie autorizzazioni.