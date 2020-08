Paura questa mattina ad Ardea, in via dei Colli Marini, dove un vasto incendio si è esteso tra le sterpaglie, arrivando a divorare anche una roulotte e una vettura. I fatti sono avvenuti alle 12.30 circa, in zona Salzare, a poca distanza da tor San Lorenzo, dove sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco di Pomezia e il personale del nucleo operativo Airone.



Le fiamme hanno lambito anche la strada, creando forti disagi al traffico nonché preoccupazione tra i cittadini, costretti a dover fronteggiare l'ennesimo incendio in città. Quella dei roghi è diventata un'emergenza, tanto che il sindaco Mario Savarese, con il primo cittadino di Pomezia Adriano Zuccalà, saranno accolti e ascoltati dal Prefetto di Roma MAtteo Pientedosi il 2 settembre.