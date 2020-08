Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 della scala Richter è stata registrata poco fa a Lariano. In particolare, la terra ha tremato attorno alle 14 nella zona montana, ma data l'intensità del sisma la scossa è stata chiaramente avvertita in tutto il paese, a Velletri, ad Artena e nelle zone limitrofe.

Al momento, seppure siano in corso accertamenti, non si registrano danni né persone ferite, ma nelle prossime ore si potranno avere degli aggiornamenti. Tanta la preoccupazione della gente, scesa in strada dopo aver avvertito il tremore dovuto alla scossa.