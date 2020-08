Un vasto incendio è divampato a Cisterna di Latina, paura per i residenti. Al momento l'intervento è ancora in corso e le fiamme stanno lambendo un'abitazione. Le fiamme sono divampate all'interno di un campo incolto in via Pastrengo quartiere Franceschetti. Molte persone sono uscite dalle proprie abitazioni, scarsa anche la visibilità a causa del fumo denso. A causa del vento le fiamme si stanno propagando molto rapidamente ed altre case potrebbero essere a rischio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile, (nuclei Mauro Zappaterreni - Vigili del Fuoco in congedo) e la Polizia. Le operazioni di spegnimento vanno avanti senza sosta almeno per circoscrivere il fuoco.