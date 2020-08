Ben 1.470 persone controllate, una persona denunciata in stato di libertà, una sanzione contestata, 167 bagagli al seguito ispezionati. In tutto grazie ai 144 operatori impiegati sui 69 scali ferroviari interessati.

Questo è il bilancio dell'attività del Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Lazio nell'ambito dell'Operazione "Stazioni Sicure", promossa su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria ed incentrata sul rafforzamento delle attività di controllo straordinario del " territorio ferroviario", con l'uso di smartphone, e con la partecipazione delle unità cinofile della Polizia di Stato antiesplosivo e antidroga per un controllo mirato di bagagli, dei depositi in stazione e dei passeggeri.

Nel particolare: Gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Formia hanno denunciato un uomo che rifiutandosi di indossare la mascherina a bordo treno e di fornire le sue generalità, ha anche opposto resistenza ai poliziotti, intervenuti su richiesta del Capotreno. Oltre alla denuncia in stato di libertà, per l'uomo è scattata anche la sanzione per l'inosservanza dell'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi, accessibili al pubblico.

Rintracciata dalla Polfer presso la stazione di Roma Ostiense una donna straniera ricercata per un ordine di carcerazione per riciclaggio.