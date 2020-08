Venti minuti, mezz'ora in coda. C'è chi si è registrato online ma anche chi si è presentato questa mattina già molto prima delle 10 presso lo Spaccio Life 120 Il primo punto vendita di prodotti legati al programma life 120 di Adriano Panzironi.

Da questa mattina infatti, lungo via Mascagni, una lunga coda di clienti e curiosi è in attesa di poter entrare dentro al primo negozio di prodotti alimentari e integratori dedicati al programma ideato dall'imprenditore e giornalista. Persone di tutte le età giovani e meno giovani stanno attendendo il proprio turno per scambiare due chiacchiere con l'imprenditore e scattare un selfie. Poi all'interno della rivendita per acquistare i prodotti suggeriti dal programma.

Quello di Aprilia nel piano di Panzironi dovrebbe essere il primo di altri 100 spacci in tutto il paese. Una figura controversa quella dell'imprenditore e giornalista accusato tra l'altro di esercizio abusivo della professione medica e di diffondere notizie false. Dall'altra ci sono i suoi sostenitori che lo considerano un visionario e una guida e che questa mattina sono tutti in coda per poterlo anche solo salutare.