Chiaramente, date le basse intensità, danni non ce ne sono stati; d'altro canto, però, nella popolazione un po' di preoccupazione c'è. Infatti, pur essendo tutti consci che l'area dei Castelli Romani sia interessata da frequente sismicità, una serie così lunga di scosse non si vedeva da molto tempo.

Otto scosse di terremoto in poco più di dodici ore. Ha caratteri molto particolari ciò che sta avvenendo dalle 14 di ieri in provincia di Roma, a poca distanza dal confine con Latina. Dopo il sisma di magnitudo 3.0 della scala Richter delle 14 di ieri, a Lariano sono state registrate altre sei scosse, quasi tutte con magnitudo superiore a due gradi, oltre a un altro sisma a Rocca Priora.

