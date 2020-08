Prosegue il fenomeno sismico incorso da circa 24 ore nella zona dei Castelli Romani, a pochissima distanza dal confine con la provincia di Latina.

Dopo le diverse scosse registrate fra le 14 di ieri e la mattinata di oggi, nel giro di mezz'ora (fra le 13 e le 13.30 circa) la zona a nord di Lariano e a sud di Rocca Priora ha visto tremare la terra per altre tre volte.

I due sismi registrati con epicentro Lariano hanno visto una magnitudo di 2.3 e 1.7 gradi della Scala Richter, mentre quello localizzato a Rocca Priora ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi.

Le magnitudo, come si vede, non sono alte e, di conseguenza, non si registrano danni o persone ferite.

Va detto, però, che la sequela di scosse - ben 15 in 24 ore - sta preoccupando la popolazione: quella con intensità maggiore, registrata a Lariano, è stata localizzata alle 14 di ieri e ha avuto come magnitudo 3.0. Quelle seguenti hanno oscillato fra 1.2 e 2.8 gradi.