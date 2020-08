Attorno all'una di questa notte, ad Anzio, i carabinieri della locale Stazione - afferenti alla Compagnia di Anzio coordinata dal capitano Giulio Pisani - hanno arrestato un 17enne di Nettuno ritenuto responsabile dello spaccio di stupefacenti.

In particolare, grazie ai diversi servizi predisposti nelle ore serali dal personale dell'Arma, anche in abiti civili, il minorenne nettunese è stato notato mentre vendeva della droga ad altri coetanei lungo le scale di via Bad Pyrmont, in piena zona di movida.

A quel punto, i carabinieri hanno fatto scattare la perquisizione personale del ragazzo, cui è seguita quella nella casa in cui vive con i genitori. E' qui che i carabinieri hanno trovato diverse dosi di marijuana, cocaina e hashish già pronte per essere spacciate, oltre a materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente e a ben 325 euro che aveva nelle tasche. Tutto è stato sequestrato dai carabinieri poiché ritenuto legato all'attività di spaccio.

Chiaramente, dopo l'arresto, il ragazzo - già conosciuto dalle forze dell'ordine - è stato accompagnato nel centro di prima accoglienza per minori di Roma e posto a disposizione della competente autorità giudiziaria.