Un incendio di grandissime proporzioni è divampato attorno all'ora di pranzo a Torvajanica, nella zona di via Danimarca, a poca distanza dalla zona residenziale di Martin Pescatore e da quella di Borgo Santa Rita.

Le fiamme, a quanto pare, sono partite da un campo incolto e, sospinte dal vento che spira con forza da mare, sono andate avanti verso le case, inghiottendo anche una pineta con un parco giochi per bambini. Il fuoco ha raggiunto anche le case e molte persone, in via precauzionale, si sono allontanate.

Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco, anche del Distaccamento di Pomezia, coordinati dal Dos: sul posto ci sono anche i volontari della protezione civile Airone di Ardea, Noal e Gamma 13 di Pomezia.