Brillante salvataggio, nel pomeriggio di oggi, lungo le spiagge del centro di Nettuno.

In particolare, i bagnini degli stabilimenti "Vittoria" (della società Blue Work Service) e "Sangallo", oltre che del Circolo Canottieri hanno tratto in salvo un padre e i due figli adolescenti che stavano rischiando di annegare nei pressi della zona attigua al porto turistico.

Il primo a gettarsi in acqua è stato il bagnino del Circolo Canottieri, che correndo sulla scogliera si è poi gettato in acqua e ha recuperato il ragazzo.

I bagnini del Vittoria e del Sangallo, invece, sono usciti con un pattino e, nonostante le onde li riportassero verso la riva, sono riusciti a issare sul mezzo il padre e la figlia, traendoli in salvo.

Una volta arrivati a terra, i tre sono stati visitati dal personale del 118 in servizio con il quad lungo le spiagge nettunesi: tutti erano in buona salute, anche se il genitore dei due adolescenti - forse nel tentativo di prodigarsi per salvare i figli - era un po' affannato. Nessuno, però, è stato portato in ospedale.