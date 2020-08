Tra i sedici nuovi casi di Coronavirus registrati oggi fra i Castelli e il litorale romano ce n'è uno di Nettuno. Lo ha comunicato nel corso del pomeriggio il Comune, spiegando come si tratti di un uomo di 30 anni rientrato nelle scorse ore dalla Sardegna. Il giovane è asintomatico.

"All'arrivo all'aeroporto di Fiumicino - si legge in una nota diffusa dall'ente - è stato sottoposto alla procedura sanitaria di rito ed è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione ed è stato posto in isolamento domiciliare".

Anche ieri, lo ricordiamo, a Nettuno erano stati registrati altri due contagi: si trattava di una donna e del figlio di cinque anni.