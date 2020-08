Buone notizie, infine, sul fronte dei decessi: se ne registra solo uno in più rispetto a ieri, con il totale delle vittime che raggiunge quota 35.473.

Il dato dei nuovi positivi è particolarmente basso in quanto oggi si registrano 1.322 guariti in più di ieri, con il totale che sale a 208.224 negativizzati.

In totale, dunque, sono 266.853 le persone che, dall'inizio della pandemia, hanno contratto il Covid-19; di queste, 23.156 sono quelle attualmente positive, ossia "solo" 121 in più rispetto a ieri.

Altri 1.444 casi di Coronavirus in tutta Italia. E' questo il dato comunicato nel corso del pomeriggio dal ministero della Salute nel suo consueto bollettino sull'emergenza, con un report in linea rispetto all'incremento registrato ieri, che era stato di 1.462 nuovi positivi.

