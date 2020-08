Incidente autonomo in via Roma, nel territorio di Cisterna di Latina. Un trentenne del luogo è uscito fuori strada mentre procedeva verso Campoleone.

Per cause ancora non chiare, il conducente ha perso il controllo della Citroen invadendo la carreggiata opposta, finendo nel fossato. L'urto, particolarmente violento, ha accartocciato la parte anteriore della auto, bloccando così il trentenne nell'abitacolo.

Sul posto è sopraggiunta una squadra dei vigili del fuoco di Aprilia, che ha operato per diverso tempo al fine di liberare il conducente dalla vettura incastrato all'altezza degli arti inferiori.

Sul posto anche un'ambulanza e un'automedica, oltre che carabinieri e polizia di Stato. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi di rito.