Anche a Fondi i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile Falchi Pronto Intervento hanno dovuto effettuare diversi interventi per domare degli incendi che sono scoppiati sia lungo la Flacca che in località San Magno.

Un vastissimo rogo è divampato nella notte a Sperlonga in zona Fontana della Camera. Il fuoco sta distruggendo ettari ed ettari di vegetazione.

