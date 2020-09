In particolare, tutto è avvenuto l'altra notte sulla Nettunense, ad Anzio: la coppia di ladri era riuscita a rubare all'interno di un alimentari nella zona delle Falasche e, poco dopo, stava tentando di accedere alla vicina trattoria. Un cittadino, però, si è accorto degli strani movimenti e ha chiamato il 112, con i carabinieri della locale Compagnia che, coordinati dal capitano Giulio Pisani, hanno raggiunto la Nettunense e hanno bloccato i due malviventi, arrestandoli in flagranza di reato.

