Discreto calo, rispetto alla giornata di ieri, dei nuovi casi di Coronavirus in Italia: in particolare, dal ministero della Salute hanno fatto sapere che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 996 casi di Covid-19, con il numero dei nuovi positivi che è quindi sceso, seppur di poco, sotto a quota mille.

In totale, dunque, le persone che hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia sono 269.214.

Per quanto riguarda le persone attualmente positive al virus, nel bollettino di oggi si specifica che sono 26.078, ossia 1.873 in più rispetto alla giornata di ieri: di queste, 94 sono in Terapia intensiva (8 in più nel giro di 24 ore), 1.288 sono ricoverate con sintomi (+37) e le restanti 24.696 sono in isolamento domiciliare.

Sul fronte dei decessi, invece, se ne registrano altri sei, con il totale delle vittime che sale a 35.483 morti.

Infine, il dato sui guariti: ora sono 207.653.