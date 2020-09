Non c'è pace per la fontana di Piazza San Marco. Questa mattina le quattro vasche d'acqua che adornano la scalinata dell'obelisco della cattedrale di Latina, sono state trovate straripanti di schiuma bianca. Un atto vandalico di qualcuno che si è voluto divertire a versare del sapone all'interno della fontana, arrecando non pochi disagi a chi adesso dovrà provvedere a bonificarla. Soltanto qualche giorno fa piazza San Marco era balzata all'attenzione della cronaca locale per via di un cittadino straniero che aveva scelto di farsi un bagno nudo all'interno delle stesse fontane che sono state riattivate dal comune di Latina soltanto un paio di settimane fa.