Lo hanno trovato a terra davanti all'entrata del garage in fin di vita. Poco dopo le nove di questa mattina, un uomo di 84 anni è stato soccorso dal 118 in via Giustiniano ad Aprilia. A quanto è dato sapere al momento dell'intervento dei sanitari presentava delle gravissime lesioni alla testa. Soccorso sul posto e poi trasferito presso la clinica città di Aprilia, l'uomo è deceduto poco dopo. Sul caso stanno indagando i carabinieri del riparto territoriale di Aprilia. Al momento non si può escludere la caduta accidentale, probabilmente a causa di un malore.