Una donna di 45 anni di Latina è rimasta ferita, oggi poco prima di mezzogiorno, per la caduta di un ramo di un albero.

E' successo sul marciapiede di viale Cesare Augusto nel centro della città. La donna era in fila prima di entrare nella macelleria Toson quando è stata centrata dal ramo che è caduto da una altezza di oltre cinque metri.

E' stata soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni molto serie, come hanno riferito alcuni testimoni era cosciente quando sono arrivati i soccorritori del 118 ma ha riportato un trauma cranico e ha perso sangue. Sul luogo dei fatti sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Squadra Volante insieme al personale della Scientifica che ha eseguito un accurato sopralluogo, la strada è stata chiusa al traffico.