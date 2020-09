Incidente stradale, nelle scorse ore, ad Anzio, lungo la via Ardeatina. In particolare, a pochissima distanza dal confine con Ardea, una donna di 70 anni di Anzio è stata centrata da un'auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali e ora è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale San Camillo di Roma.

Tutto è accaduto mentre a Lido dei Pini, proprio nel cuore del quartiere, stava piovendo: la signora stava attraversando l'Ardeatina dalla zona di un bazar verso la pescheria quando, probabilmente senza avvedersi della sua presenza, il 70enne di Anzio che guidava una Ford Fiesta non l'ha vista, travolgendola con la parte anteriore destra della vettura.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con il personale del 118 che ha subito trasferito la donna a Roma: ha varie fratture e un trauma cranico.

L'uomo, che si è fermato a prestare i primi soccorsi, è stato sottoposto ai test di rito per verificare il suo stato psicofisico: sono risultati negativi; ora per lui scatterà una sanzione.

Per i rilievi di rito sono intervenuti gli agenti del Posto mobile di Nettuno della polizia stradale.