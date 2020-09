Anche nel corso dell' ultimo weekend i carabinieri della Tenenza di Gaeta sono stati impegnati in una serie di controlli mirati come sempre al contrasto dei reati in genere. In tale ambito gli uomini del tenente Pastore hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 32 anni di Napoli. Lo stesso,controllato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 11 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in dosi, nonché di materiale atto al loro confezionamento, che poi è stato sequestrato.

Una segnalazione alla Prefettura invece è scattata nei confronti di due giovani di Napoli trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, poste sotto sequestro amministrativo.

Nel corso dei servizi sono stati controllati 72 autoveicoli, 7 esercizi pubblici,15 persone sottoposte a misure cautelari e di sicurezza, mentre sono state identificate 88 persone, di cui 22 già note alla polizia. Inoltre sono state eseguite 12 perquisizioni personali, una domiciliare e 8 veicolari, elevate 27 contravvenzioni al codice della strada e 14 contravvenzioni amministrative, effettuato il ritiro di due patenti di guida e di una carta di circolazione, decurtati 57 punti dalle patenti.

I carabinieri della tenenza hanno quindi effettuato un fermo amministrativo e rimosso tre veicoli.