Diventano 72, invece, le persone guarite, mentre ci sono 28 individui posti in isolamento domiciliare preventivo e dunque non positivi.

Dal Comune, infatti, hanno fatto sapere che i cittadini positivi al Covid-19 residenti a Pomezia sono diventati 32, "di cui 30 in isolamento domiciliare e due ricoverati in strutture ospedaliere. I nuovi casi registrati - hanno evidenziato da piazza Indipendenza - sono di rientro da un viaggio o fanno parte della rete di contatti delle persone già positive".

Non c'è solo Anzio, sul litorale romano, a fare i conti con un incremento dei casi di Coronavirus che procede in modo esponenziale da qualche giorno.

