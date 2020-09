Coronavirus, nuovi casi in calo (+978), otto le persone decedute. Sono questi i dati diffusi oggi dal Ministero della Salute. Nella giornata di ieri i contagi erano stati 996 in Italia e 6 le persone decedute. Cresce il numero dei malati ricoverati in terapia intensiva: sono 107 in tutto, 13 in più rispetto a ieri.

Il 29 luglio scorso, il ministero della Salute ne segnalava appena 38. Nella sola giornata di oggi sono stati inoltre effettuati 81mila tamponi, l'attenzione resta alta come pure i controlli soprattutto all'interno di porti e aeroporti per monitorare i casi di rientro.