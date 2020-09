Intorno all'una e mezza di questa notte, sul lungomare di Nettuno, si è verificata una rapina. Due giovani ragazzi erano seduti sul muretto di viale Matteotti quando sono stati avvicinati da tre persone, verosimilmente straniere, una delle quali aveva un coltello in mano. L'arma è stata puntata nei confronti di uno dei ragazzi, a cui è stato intimato di togliersi la catenina e di consegnarla ai malviventi. Ottenuto il bottino, i tre malfattori sono andati via. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine, con la polizia del commissariato di Anzio che sta indagando sull'accaduto.

