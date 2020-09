È entrato all'interno della rivendita di tabacchi col volto coperto dalla mascherina anti contagio, un'immagine ormai famigliare a tutti, e per questo non deve aver destato alcun sospetto né timore nella titolare, che si trovava sola, in quel momento, nel negozio. All'improvviso quell'uomo, solo all'apparenza un cliente come gli altri e ancora oggi dall'identità ancora sconosciuta, si è rivelato per quello che era: ha tirato fuori un coltello, lo ha puntato alla titolare e che si trovava dietro alla cassa, e si è fatto consegnare l'incasso. L'episodio, su cui ora indaga la polizia del commissariato di Fondi, si è verificato ieri mattina intorno alle 10 in via Punzi a Fondi.

I fatti sono al vaglio della polizia giudiziaria, che sta eseguendo tutti gli accertamenti del caso, compresa la verifica dell'esistenza di filmati registrati da telecamere circostanti. Per ora, quel che è certo è che l'uomo, con tutta probabilità un italiano e dell'età di 30 o massimo 35 anni, quando è entrato nell'attività di tabaccheria si era assicurato che non ci fossero altri clienti, e che anche dietro al banco ci fosse solo una persona. Probabilmente stava tenendo d'occhio l'attività da qualche tempo, e al momento opportuno ha deciso di colpire. Ha portato via poche centinaia di euro, stando alle informazioni raccolte, circa 400, dunque un bottino magro, il che fa pensare al gesto di un solitario che puntava ad arraffare l'incasso della giornata. La donna aggredita non ha comunque opposto resistenza di fronte alle minacce e alle richieste del rapinatore, ha consegnato l'incasso immediatamente. Il malvivente si è dileguato, col volto coperto dalla mascherina, e ora lo stanno cercando. Saranno le indagini del commissariato a cercare di stabilire come è fuggito, se c'erano dei complici, se era a piedi oppure ha usato un mezzo. Si indaga, insomma, a 360 gradi, al vaglio ci sono le telecamere della zona, ma anche eventuali testimonianze, che potrebbero essere di aiuto alle indagini.