Un'autocisterna si è ribaltata questa mattina in via Anxur nei pressi di Porta Romana a Terracina. Il mezzo si è riversato su di un lato dopo uno sbandamento per cause che sono al momento al vaglio della polizia. Per la delicatezza delle operazioni legate al carico di gas, sul posto ci sono anche i vigili del fuoco di Terracina che hanno subito transennato l'area.

Sul posto anche un'ambulanza del 118 che ha soccorso Il conducente del mezzo, che ha riportato solo ferite lievi. La strada è stata chiusa al transito e si sta attendendo l'arrivo di un'altra autocisterna che dovrà eseguire il travaso del gas, prima del quale il mezzo non potrà essere spostato.