È stato pubblicato pochi minuti fa, dalla Asl di Latina, il bollettino riguardante i nuovi contagi da Coronavirus in provincia di Latina. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 9 nuovi casi positivi, tutti trattati a domicilio.

I contagi sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (5), di Fondi (2), di Latina (1), e di Sezze(1). Si comunicano anche 2 nuovi casi positivi, non residenti in provincia e non si registrano nuovi decessi.

"Si comunica che nella giornata di domenica 6 settembre il servizio di "drive-in" per l'effettuazione dei tamponi, sito presso l'ospedale S.M. Goretti di Latina, chiuderà alle ore 14.00 - scrive la Asl nella nota - Si raccomanda vivamente a tutta la popolazione ed in particolare ai giovani, al fine di evitare ulteriori ondate di diffusione del Covid-19 e conseguenti provvedimenti, di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all'utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza".