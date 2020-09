L'arrestato, dopo le formalità di rito, veniva ricondotto presso il luogo degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Al momento del controllo da parte dei militari, il prevenuto non veniva rintracciato e le tempestive ricerche consentivano di accertare la presenza del suddetto a circa 1 chilometro dalla propria abitazione, essendosi allontanato dalla stessa senza giustificato motivo.

Nella corso della scorsa nottata, a Minturno, i carabinieri del locale Norm – sezione radiomobile - traevano in arresto un 19 enne del posto già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

