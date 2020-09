Di conseguenza, le persone che hanno contratto il Coronavirus dai primi giorni della pandemia sono 1.873; di questa cifra fanno parte i 135 deceduti e 1.033 guariti, ossia 18 negativizzati in più rispetto all'ultima rilevazione.

In particolare, dopo tantissimi giorni in "doppia cifra", ieri la Asl Roma 6 ha reso noti "solo" sette nuovi casi di Covid-19. Tra questi ci sono cinque persone con un link alla Sardegna, tutte asintomatiche e trovate positive ai tamponi drive-in. Gli altri due casi giornalieri, invece, sono dei contatti di persone contagiate già note e isolate.

I dati Coronavirus, sette nuovi casi tra Castelli e litorale. Ci sono 18 guariti in più Tra i nuovi contagi segnalati dalla Asl Roma 6 ci sono cinque persone con link alla Sardegna: sono tutte asintomatiche e risultate positive al drive-in

