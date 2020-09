Torna a crescere, in Italia, il dato sui nuovi contagi da Coronavirus. Dopo un paio di giorni con valori sotto ai mille nuovi positivi, oggi purtroppo si è tornati a valori più alti, con 1.326 nuovi casi di Covid-19, ossia 350 in più rispetto a ieri.

A diffondere i dati è stato, come al solito, il ministero della Salute: con i nuovi contagi, dunque, i casi totali dall'inizio della pandemia sono diventati 271.515. Di questo numero, come sappiamo, fanno parte le persone attualmente positive al Covid-19: sono diventate 27.817, un numero più alto rispetto a ieri. Tra loro ci sono 26.271 individui in isolamento domiciliare, 109 pazienti in Terapia intensiva e 1.437 ricoverati con sintomi.

Dato migliore di ieri, invece, sul fronte delle vittime: se ne registrano "solo" sei, con il totale dei deceduti che sale a 35.497 morti.

Infine, ecco le novità sui guariti: ce ne sono 257 in più rispetto a ieri, con il totale dei negativizzati che sale a 208.201 persone.