Nella mattinata odierna un minore di origine algerina ha tentato di rubare un' auto nei pressi della centralissima sede di rappresentanza del comune di Cisterna, in piazza Caetani .

L'auto, una Mercedes classe A di proprietà di una dipendente del Caffe' Letterario, ubicato al piano terra dello storico palazzo Caetani, era parcheggiata a vista; la stessa dipendente, accortasi del tentativo di effrazione da parte del giovane algerino, ha richiamato a gran voce l'attenzione di una Volante del Commissariato di di Cisterna, in transito nei pressi, che immediatamente è intervenuta fermando il giovane .

Accompagnato presso il Commissariato, il minore, incensurato, è risultato essersi allontanato da un centro di accoglienza di Frattamaggiore, ove era stato collocato dopo essere sbarcato a Lampedusa .

Dopo gli accertamenti di rito il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura dei Minorenni di Roma per tentato furto aggravato, e collocato in un centro di accoglienza per minori della provincia di Latina.