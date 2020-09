Potrebbe esserci presto l'identikit del rapinatore che martedì mattina si è introdotto in una rivendita di tabacchi in via Punzi a Fondi, ha minacciato la titolare e poi si è dileguato a piedi. Questo stando alle poche informazioni trapelate, degli accertamenti che sta eseguendo la Polizia del Commissariato locale. Sembrerebbe che qualche telecamera abbia ripreso l'uomo fuori dall'attività commerciale, portava un cappellino e la mascherina, abbinamento perfetto per travisare il volto e non essere riconosciuto. Ora gli agenti stanno cercando di verificare se c'è la possibilità di fare riscontri tra le immagini acquisite e altre riprese, registrate da impianti non lontani.

L'uomo si pensa sia un italiano, almeno stando alle testimonianze raccolte. Non più di 35 anni l'età. Martedì mattina intorno alle 10 è entrato nel tabacchi quando dentro non c'erano clienti, soltanto la titolare.

Ha puntato il coltello alla donna e si è fatto consegnare l'incasso: circa 400 euro il bottino. Poi si è dileguato. Proprio la mascherina anti contagio gli ha consentito di non farsi riconoscere e di passare inosservato. La donna per fortuna non ha fatto resistenza e il rapinatore una volta arraffati i soldi, si è dileguato.