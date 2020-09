Nelle prime ore della mattinata odierna personale della Polizia Stradale è intervenuto presso la "Darsena Levante" nel porto di Terracina dove era stata segnalata la presenza in acqua di un cane di grossa taglia, il quale annaspava tra i flutti provocati dai numerosi natanti in transito, compreso il traghetto diretto all'isola di Ponza, gremito di passeggeri. La prontezza e la tempestività dell'intervento degli operatori di Polizia Stradale ha consentito di recuperare l'animale in piena sicurezza, per poi affidarlo alle cure del proprietario dal quale si era allontanato.