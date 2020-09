Tanta paura, la scorsa notte, in via Santa Lucia Filippini a Nettuno, a causa di un incendio. Il rogo è divampato all'interno di un garage condominiale e ad andare a fuoco sono state tre auto, per cause ancora da chiarire.

L'intenso fumo creato dall'incendio, per il quale sono intervenuti tempestivamente vigili del fuoco, polizia e 118, ha richiesto l'evacuazione di ben trenta le famiglie del complesso residenziale. Due persone sono rimaste leggermente intossicate e sono state medicate sul posto, mentre due agenti di polizia del Commissariato di Anzio sono rimasti intossicati mentre traevano in salvo le famiglie, e per questo sono stati trasportati in ospedale.

Avviate le indagini per risalire alle cause del rogo.