Sono stati comunicati dalla Asl Roma 6 altri 2 casi (congiunti) risultati positivi al tampone oro-faringeo per Sars-Cov2 residenti a Lanuvio, attualmente asintomatici. Ad annunciarlo, tramite nota ufficiale, Luigi Galieti, sindaco di Lanuvio.

Gli altri familiari conviventi risultano negativi ai tamponi. Si stanno predisponendo da parte della Asl, controlli per cercare di rintracciare tutti i contatti. "Comunicheremo aggiornamenti di volta in volta. Ci appelliamo come sempre al senso di responsabilità di tutti nell' attenersi rigidamente alle semplici regole igienico-sanitarie previste (uso mascherina secondo le indicazioni dei legge, distanza sociale, lavare spesso le mani) al fine di evitare la diffusione dei contagi".