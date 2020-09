"Alla luce degli aggiornamenti pubblicati nel registro Seresmi, alla data del 1 Settembre 2020, i dati di infezione COVID-19 nella Asl Roma 6 hanno subito una crescita generale". A fare il quadro della situazione è Alessandro Possidoni, assessore delegato all'emergenza Covid-19.

Dall'inizio dell'epidemia ad oggi, ad Ardea si sono registrati 65 casi totali così distribuiti: 37 pazienti guariti, 24 pazienti attualmente positivi (ricoverati o in isolamento domiciliare), 4 pazienti deceduti

"Osservando l'andamento epidemiologico dell'intera Asl Roma 6 si nota un incremento generalizzato: rispetto all'ultimo aggiornamento fornito la scorsa settimana registriamo ulteriori 9 pazienti positivi ad Ardea - prosegue il primo cittadino - Questo aumento dei pazienti COVID positivi di registra anche in diversi Comuni dei Castelli Romani come per esempio Albano Laziale (+9), Ariccia (+11), Grottaferrata (+10) ed altri. Facciamo tutti la nostra parte, rispettando le regole anti-COVID e le norme di igiene".