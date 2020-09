Due nuovi casi positivi al Coronavirus sono stati registrati ad Anzio nelle ultime 24 ore. A renderlo noto, il sindaco Candido De Angelis.

"Al momento i cittadini positivi al coronavirus, in base alle comunicazioni dell'Asl Roma 6, sono diventati complessivamente 30, con due nuovi casi registrati nella giornata di oggi (6 ricoverati in ospedale e 24 in isolamento domiciliare) - si legge nella nota - Si invita la cittadinanza a rispettare, scrupolosamente, le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus".