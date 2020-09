Ennesimo incendio, ancora una volta ad Ardea. È successo oggi pomeriggio, in zona Monti Santa Lucia, dove vigili del fuoco e volontari della protezione civile Airone sono dovuti intervenire per un rogo divampato in un campo di sterpaglie.

L'incubo degli incendi per Ardea - così come per Pomezia - sembra non avere fine. Proprio due giorni fa, il sindaco Savarese, insieme al primo cittadino di Pomezia Zuccalà hanno incontrato il Prefetto a Roma, per vagliare le possibili strategie da mettere in campo per frenare il fenomeno.