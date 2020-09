C'è anche un cittadino di Nettuno, tra i nove nuovi casi di Coronavirus registrati oggi dalla Asl Roma 6. Ad annunciarlo è stato poco fa il sindaco Alessandro Coppola. Si tratta di un ragazzo di 26 anni di ritorno da un viaggio in Puglia, immediatamente posto in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi in città sono venti di cui tre ospedalizzati.

La guardia resta alta come gli appelli soprattutto ai più giovani per i, rispetto di quelle regole finalizzate al contenimento del Covid-19 tra cui il distanziamento e la mascherina.