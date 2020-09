Proseguono i controlli dei Carabinieri su tutto il territorio per contrastare il fenomeno dello smercio di sostanze stupefacenti. Nella giornata di oggi a Fondi,i militari dell'Arma hanno denunciato per il reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" un 24enne del luogo poiché trovato in possesso – a seguito di perquisizioni personale e domiciliare – di 13 dosi di "cocaina" dal peso complessivo di 5 grammi e la somma di 990,00 euro.

Come accade in questi casi la droga e i soldi sono stati posti sotto sequestro.