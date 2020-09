Viene sorpreso con la droga e circa 1400 euro e scatta l'arresto. E' quanto avvenuto oggi a Itri dove i Carabinieri della stazione hanno arrestato per il reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" un 43enne del luogo per avere ceduto 1,10 grammi di eroina ad un 30enne segnalato all'autorità amministrativa per consumo personale di sostanza stupefacente. Il 43enne è per essere stato trovato in possesso di ulteriori 7,10 grammi di eroina nonchè di una somma di denaro in contanti pari a 1.400 euro , probabile provento di spaccio.

I controlli si sono poi spostati. Nel corso della perquisizione domiciliare l'arrestato è stato trovato in compagnia di un 41enne, denunciato per il reato di "resistenza a pubblico ufficiale". L'uomo infatti ha cercato di l'accesso ai militari dell'Arma opponendo resistenza; il 41enne veniva inoltre trovato in possesso di 0,5 grammi di eroina e segnalato quindi anch'egli all'autorità amministrativa. L'arrestato, dopo le formalità di rito, veniva condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.