Gli specialisti dei furti sono tornati a colpire nella notte, mettendo a segno un furto nel punto vendita di via San Carlo da Sezze, a Latina, della catena Acqua&Sapone. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, gli scassinatori sarebbero riusciti a introdursi nell'attività commerciale passando dal retro, aggirando così il sistema d'allarme: una volta dentro, i soliti ignoti hanno avuto tutto il modo di prendere quello che cercavano. Tant'è vero che la scoperta del raid è avvenuta solo in mattinata al momento dell'apertura, quando è scattata la segnalazione alla centrale operativa del 112. Ormai troppo tardi per avviare le ricerche dei ladri, i Carabinieri sono intervenuti per le indagini del caso. Il bottino è ancora in corso di quantificazione.