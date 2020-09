Alle ore 14 di oggi, 4 settembre 2020, è arrivato l'aggiornamento relativo all'emergenza Coronavirus sul territorio di Anzio.

In particolare, stando a quanto reso noto dal Comune, ci sono altri quattro casi di Covid-19, a cui si accompagnano cinque guarigioni. Questa situazione, dunque, porta il totale degli attuali positivi a 29 (uno in meno di ieri, ndr), con cinque persone ricoverate in ospedale e le restanti poste in isolamento domiciliare.

«Si invita la cittadinanza a rispettare, scrupolosamente, le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus» è stato, come ormai di consueto, il commento del sindaco neroniano, Candido De Angelis.