Al momento, stando a quanto si apprende in città, sono stati effettuati già numerosi tamponi e i primi riscontri sarebbero rassicuranti: le persone sarebbero negative. Di fatto, però, c'è bisogno di un contact tracing totale.

Il sindaco di Artena, Felicetto Angelini, ha chiesto a coloro che hanno frequentato l'ambulatorio delle Vaccinazioni a qualsiasi titolo il 31 agosto di contattare la Asl Roma 5 «senza panico e serenamente». Il motivo: un medico che era in servizio quel giorno è risultato positivo al Coronavirus, probabilmente a causa di un cluster familiare.

