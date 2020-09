Sono 19 le persone attualmente positive al Coronavirus ad Aprilia. Lo confermano i dati messi a disposizione dalla ASL di Latina. Mentre salgono a 127 le persone in isolamento precauzionale (non positive) presso il proprio domicilio, tra le quali 103 sono in attesa del tampone.

"Dopo una crescita sensibile registrata lo scorso week-end, negli ultimi giorni abbiamo riscontrato diverse guarigioni e questo è un dato positivo – commenta il Sindaco Antonio Terra – ciò non toglie che le persone in attesa del tampone, dunque entrate in contatto con un caso di positività o di rientro da vacanze in luoghi con un'alta percentuale di contagi, siano ancora tante. Ribadisco perciò l'invito alla prudenza, già rivolto ai cittadini apriliani nelle ultime settimane