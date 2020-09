Un terribile incidente si è verificato, nel corso del pomeriggio di oggi, all'interno dell'isola ecologica di Rocca di Papa. Un uomo di 50 anni, residente a Lariano, si trovava al volante di un camion scarrabile per i rifiuti quando, per cause ancora da definire, è finito contro il container che ospita alcuni uffici, travolgendolo.

L'impatto è costato la vita all'uomo: nonostante i tempestivi soccorsi e i tentativi di rianimazione, infatti, il 50enne non è sopravvissuto. Da chiarire, adesso, se alla base dell'incidente ci sia stato un malore o altre cause.

Gli accertamenti sull'accaduto sono stati affidati ai carabinieri della Stazione di Rocca di Papa; sul posto anche il personale del 118 e i vigili del fuoco.