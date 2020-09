L'uomo veniva trovato in possesso – a seguito di perquisizioni – di undici dosi di eroina dal peso complessivo quattro grammi, della somma di euro 20,00 ed un bilancino di precisione. Lo stupefacente ed il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.

Nella giornata di ieri, a Fondi, i carabinieri della locale Tenenza, a conclusione di servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, denunciavano a piede libero un 33 enne di origini indiane, senza fissa dimora.

