Sembra che il 22enne stesse attraversando sulle strisce pedonali. Il giovane non avrebbe riportato fortunatamente ferite gravi ma solo alcune escoriazioni. Soccorso dai sanitari di Croce Amica, dopo le prime cure, è stato trasferito presso l'ospedale Fiorini.

Un incidente si è verificato poco fa a Sabaudia in via Cesare Battisti. Un ragazzo di Roma di 22 anni è stato investito mentre attraversava la strada.

