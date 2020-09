Nella giornata odierna, a Fondi, i carabinieri denunciavano a piede libero guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e lesioni personali gravi colpose un 31enne del luogo. L'uomo, nella serata del 27 agosto, si poneva alla guida della propria autovettura sotto l'effetto di sostanze stupefacenti – così come accertato presso una struttura sanitaria del luogo – rimanendo coinvolto in un sinistro stradale con feriti.

Sempre oggi, gli stessi militari denunciavano in stato di libertà per il reato di "guida in stato di ebbrezza alcolica" un 24enne del luogo. Il giovane, lo scorso 27 luglio, si poneva alla guida della propria autovettura sotto l'effetto di sostanze alcoliche – cosi' come accertato presso una struttura sanitaria – rimanendo coinvolto in un sinistro stradale con feriti.